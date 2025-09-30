Кубок главы по рукопашному бою прошел в Егорьевске

Дворец спорта «Егорьевск» превратился в арену поединков, приняв открытый кубок главы муниципального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет, а также первый этап кубка Московской областной Федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник».

Масштабное спортивное мероприятие собрало более 500 спортсменов, представлявших не только Егорьевск, но и Москву, а также 17 городов из Московской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Калужской и Владимирской областей.

«Соревнования „Будущий рукопашник“ стали отличной стартовой площадкой для начинающих спортсменов, предоставив им возможность проверить свои силы и приобрести ценный опыт в поединках со сверстниками из различных городов и регионов. „Будущий рукопашник“ — это не просто турнир, а рейтинговое соревнование, в котором участники набирают очки на каждом этапе, стремясь выйти в финал и побороться за заветный пояс чемпиона», — сообщили организаторы соревнований.

Кубок главы Егорьевска собрал на татами рукопашников старших возрастных категорий. В Управлении спорта и молодежной политики отметили, что бои отличались динамичностью и бескомпромиссностью. По итогам борьбы места на пьедестале почета распределились следующим образом: первое место заняла команда из Ступина, второе место досталось команде из Солнечногорска, а третье место заняла команда из Серпухова.