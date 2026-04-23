Кубок главы по хоккею пройдет в Раменском округе

Кубок главы округа уже успел подтвердить, что край славится не только футбольными и бадминтонными достижениями, но и сильным хоккейным сообществом. Современный ледовый комплекс, входящий в структуру спортивного комплекса «Борисоглебский», в свое время стал долгожданным объектом для сотен игроков, начавших свой путь на дворовых коробках. Сегодня наличие профессионального крытого льда позволило провести соревнования высокого уровня и обеспечить качественную подготовку спортсменов круглый год.



Предварительные матчи состоятся 25 и 26 апреля. В борьбе за главный трофей выступят восемь команд. В субботу в 15:00 сыграют «Радуга» и «Раменское», в 16:15 — «РХК» и «Адамант», в 17:30 — «Волки» и «НИИП», а в 18:45 — «Энергия» и «Игумново». В воскресенье болельщиков ждут решающие встречи. Полуфинальные матчи запланированы на 13:30 и 14:45. А кто получит кубок, станет известно в финальной игре, которая пройдет в 16:30. Далее участников соревнований торжественно наградят.

Любители хоккея смогут поддержать команды и стать свидетелями захватывающих ледовых баталий. Вход на трибуны свободный. Адрес: Раменское, улица Махова, дом № 18/2 (Ледовая арена имени В. Лутченко).