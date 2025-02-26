Кубок главы округа по единоборствам пройдет в Солнечногорске 1 марта

Масштабный Кубок главы округа по единоборствам, посвященный самым зрелищным видам спорта, пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске 1 марта. Лучшие спортсмены Москвы и Подмосковья продемонстрируют свое мастерство в рукопашном бое, самбо и дзюдо.