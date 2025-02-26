Кубок главы округа по единоборствам пройдет в Солнечногорске 1 марта

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Масштабный Кубок главы округа по единоборствам, посвященный самым зрелищным видам спорта, пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске 1 марта. Лучшие спортсмены Москвы и Подмосковья продемонстрируют свое мастерство в рукопашном бое, самбо и дзюдо.

Помимо зрелищных поединков, гости смогут насладиться показательными выступлениями местных гимнасток, мастеров аэробики и танцоров. Также зрителей ждут сувениры и розыгрыш ценного приза — смартфона. Выдача лотерейных номерков начнется в 11:30.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Приходите всей семьей и поддержите наших спортсменов! Отличная возможность насладиться зрелищными выступлениями, поучаствовать в розыгрыше и зарядиться позитивными эмоциями», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Торжественное открытие Кубка главы в 12:00. Вход на мероприятие свободный. Соревнования пройдут по адресу: улица Красная, дом № 190.

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