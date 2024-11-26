Соревнования по художественной гимнастике на Кубок главы прошел в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» состоялся турнир по художественной гимнастике на Кубок главы округа. В нем участвовали спортсменки из Подмосковья и Тульской области.

На соревнования съехались девочки от пяти до четырнадцати лет. Юные гимнастки показали свое мастерство в индивидуальных программах, групповых упражнениях, а также выступлениях вдвоем, втроем и в смешанных парах. Зрителей поразили грация и точность, с которыми участницы работали с булавами, обручами, лентами и мячами.

«Художественная гимнастика — это сочетание красоты и труда. Здесь непросто, но очень интересно», — поделилась своими впечатлениями победительница турнира Ксения Климанцева из команды «Успех».

По итогам соревнований победителям вручили грамоты, медали и главный приз — Кубок главы округа, который остался в Чехове.

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