Кубок главы округа по хоккею стартовал в Чехове

К 70-летию Чехова в округе проводят праздничные и спортивные мероприятия. В ледовом дворце стартовал Кубок главы округа по хоккею.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поприветствовал собравшихся любителей хоккея.

«Сегодня этот чемпионат уникальный не только тем, что он юбилейный для города, но он очень уникальный тем, что сегодня нас приехали поддержать команды не только из Московской области», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

На церемонии открытия соревнований выступили певица и актриса Надя Ручка, заслуженный артист России Аскар Абдразаков и легендарный боец ММА Джефф Монсон.

«Большое спасибо Джеффу, что он сегодня посетил наш турнир, приехал. Это очень значимо для нас, для города и в первую очередь, наверное, для нашей организации хоккейный клуб „Гранит“», — поделился генеральный менеджер хоккейного клуба «Гранит» Андрей Зюзин.

Шесть команд из разных городов страны приняли участие в чемпионате: «Динамо-576» из Санкт-Петербурга, «Полет» из Рыбинска, команды из Подольска «Хорс» и «Воевода» и «Калуга». Городской округ Чехов представил клуб «Гранит-Чехов».

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