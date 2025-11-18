Кубок Федерации джампинг-фитнеса прошел в Балашихе

Площадкой соревнований стал спортивный комплекс «Орион» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Более 270 спортсменов со всей страны вышли на татами и площадки состязаться в рамках открытого Кубка.

Балашиха представляла рекордное по числу участников делегацию — 68 человек.

«Федерация джампинг-фитнеса начала работу в 2021 году. С тех пор проведено более 50 соревнований по всей России, и число спортсменов растет с каждым годом. Это очень быстро развивающееся направление, которое набирает поклонников и популярность», — отметила член правления Федерацие джампинг-фитнеса по Московской области Татьяна Моисеева.

Участники выступали в разных возрастных категориях: от трех лет. Победители определялись в нескольких номинациях: FEST для начинающих, SOLO — личное первенство, PONY — команды до семи человек, MEGA — команды от восьми до 11 участников, ШОУ — смешанный состав и мастер‑классы JUMPING STAR.

Федерация джампинг-фитнеса насчитывает около 46 отделений по России. Любой желающий может стать участником, тренером или судьей. В региональных отделениях организуется обучение по различным направлениям, что позволяет развиваться как начинающим, так и профессионалам.