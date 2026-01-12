Кубок Деда Мороза по акробатике прошел в Воскресенске

В центре «Олимпиец» прошел Кубок Деда Мороза по семейной акробатике. Соревнования стали праздником спорта, творчества и семейных ценностей.

В состязаниях приняли участие дети, которые целый год готовились под руководством опытного тренера Станислава Аверина — мастера спорта по спортивной гимнастике. Каждое выступление было уникальным: юные спортсмены сами подбирали музыку, придумывали костюмы и сложные акробатические элементы.

«Мы видим, как ребята растут от года к году. Здесь важна не только техника, но и умение работать в паре, чувствовать партнера. Это и есть основа семейной акробатики», — отметил тренер.

Кубок Деда Мороза стал итогом годовой работы секции. Участники продемонстрировали слаженность, гибкость и артистизм. Высокий уровень подготовки юных гимнастов — заслуга их упорных тренировок и профессионального подхода наставника.