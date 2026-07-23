Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу пройдет в Ногинске в 2026 году

22 августа 2026 года на Фонтанной площади в Ногинске пройдет традиционный Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3×3. Регистрация участников стартует 24 июля 2026 года ровно в полночь.

Подать заявку можно на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Турнир посвящен памяти «патриарха баскетбола» Давида Яковлевича Берлина, который более 70 лет возглавлял основанный им подмосковный женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них — двукратные олимпийские чемпионки Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом Давид Берлин стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти.

Кубок Давида Берлина проводится совместно с всероссийскими соревнованиями по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», которые ежегодно проходят на территории всех субъектов Российской Федерации.

В прошлом году в турнире приняли участие более 250 команд — свыше 1000 спортсменов из разных регионов России. Победителем прошлого турнира в основном зачете стала команда «Федор Михалыч» из Московской области.

Место проведения: Московская область, город Ногинск, Фонтанная площадь. Дата проведения: 22 августа 2026 года.

Программа мероприятия: * 10:00 — начало соревнований группового этапа; * 12:00 — торжественное открытие; * 14:00 — начало игр плей-офф; * 17:00 — финальные игры; * 18:00 — награждение победителей и закрытие турнира.

Регистрация команд продлится до 15 августа 23:59 (или до заполнения всех мест).

Соревнования проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».