Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде начался в Подмосковье

В Подмосковье стартовала серия заплывов на открытой воде — как для любителей, так и для профессионалов. Соревнования проходят в рамках первого в России международного Кубка чемпионов Swimcup. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего запланировано шесть этапов. Первый начался на Корневском карьере в Люберцах. Следующие состоятся в Сергиевом Посаде, Рузе, Красногорске и Мытищах. Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте соревнований.

«Этот сезон на открытой воде в Московской области мы встречаем новыми локациями и новыми дисциплинами. Главной новинкой этого лета будут заплывы на выбывание, где десять сильнейших мужчин и десять женщин будут бороться за Кубок Чемпионов», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Ожидается, что в заплывах этого сезона примут участие более трех тысяч человек. Соревнования проводятся при поддержке министерства спорта региона и входят в госпрограмму по развитию физической культуры.