Кубок Чемпионов по плаванию на открытой воде пройдет в Подмосковье

В Сергиевом Посаде 6 июня пройдут первые заплывы Российской серии Кубка Чемпионов по плаванию на открытой воде, информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия .

В летнем сезоне 2026 года запланировано шесть этапов соревнований. Участников ждут в Сергиевом Посаде, Можайском муниципальном округе на Можайском водохранилище, Рузе на Озернинском водохранилище, Красногорске, а также в Серпухове и Рузе. Ожидается, что в заплывах примут участие более 2000 спортсменов, а количество зрителей превысит 3000 человек.

Первый этап в Сергиевом Посаде соберет более 300 участников, которые разыграют награды на дистанциях 500, 1000, 2000 и 4000 метров. Для юных пловцов от 8 лет подготовлены заплывы на 100 и 300 метров. Завершит соревнования командная эстафета 3×300 метров для смешанных команд.

Организатор Кубка чемпионов, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко прокомментировал: «Этот сезон открытой воды в Московской области мы встречаем новой локацией на Оке, на пляже в Серпухове, и новой дисциплиной 500 метров. Решили добавить больше заплывов на 500 метров».

Серия заплывов включена в проект «Суперлига Подмосковья». Участники могут обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на старты Кубка чемпионов в маркете на официальном сайте проекта.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».