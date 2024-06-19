Кубок бизнес-проектов пройдет в Подмосковье с 13 июня до 23 августа

Онлайн-конкурс, ориентированный на поощрение креативных продуктов и развитие экономики, пройдет с 13 июня по 23 августа. К участию пригласили предпринимателей Московской области.

Участники конкурса в течение шести недель будут работать в креативной среде, создавать корректные кооперации, проходить образовательный курс, совместно трудиться с экспертами и наставниками. Победители получат сертификаты на развитие своего бизнеса.

К участию в кубке приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане и общества с ограниченной ответственностью. Каждый участник может представить один проект сферы креативных индустрий, который приведет к созданию продукта, направленного на улучшение окружающей среды, повышение культурной нравственности общества и развития традиционных ценностей.

Участники будут соревноваться в трех номинациях: «Стартап» (до 1 года), «Становление» (от 1 года до 3 лет) и «Успех» (более 3 лет). Участие в конкурсе бесплатное, а заявки принимаются до 14 июля на сайте организаторов мероприятия.

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