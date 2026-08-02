Кубок Александра Овечкина стартовал на аренах Подмосковья

В Подмосковье 1 августа стартовало одно из самых масштабных мероприятий в детско-юношеском хоккее — VIII Кубок Александра Овечкина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Восьмой сезон турнира собрал 24 команды из 18 городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В церемонии открытия в Красногорске принимал участие министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Вы сегодня являетесь участниками самого крупного детского хоккейного Кубка в стране, который уже стал международным брендом. Желаю всем победы и приглашаю на финальный день Кубка, который пройдет в Мытищах 8 августа. В этот день мы не только узнаем победителя, но и станем свидетелями звездного матча, в котором сыграют команды Овечкина — Орлова и Ковальчука — Панарина», — поприветствовал участников глава ведомства.