Кубок Александра Легкова по лыжным гонкам проведут в Наро-Фоминске 16 февраля

Открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» пройдут 16 февраля в Наро-Фоминске. Для участников подготовят дистанции от одного до 10 километров, сообщили в Минспорте Московской области.
В масс-старте смогут принять участие любители лыжного спорта восьми лет и младше, а самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения всех дистанций — свободный.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков перед стартом проведет серию мастер-классов, а после финиша все участники смогут получить автограф знаменитого спортсмена.