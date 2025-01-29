Кубок Александра Легкова по лыжным гонкам проведут в Наро-Фоминске 16 февраля

Открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» пройдут 16 февраля в Наро-Фоминске. Для участников подготовят дистанции от одного до 10 километров, сообщили в Минспорте Московской области.

В масс-старте смогут принять участие любители лыжного спорта восьми лет и младше, а самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения всех дистанций — свободный.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков перед стартом проведет серию мастер-классов, а после финиша все участники смогут получить автограф знаменитого спортсмена.

Подать заявку на участие можно до 9:00 12 февраля.

Соревнования пройдут на территории тюбинг-парка «Елагино». Кубок по лыжным гонкам организуют в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».