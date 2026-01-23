Кубок Александра Легкова по лыжным гонкам проведут в Наро-Фоминске 1 февраля

Спортсменов и любителей катания на лыжах приглашают принять участие в традиционных соревнованиях — Кубке олимпийского чемпиона Александра Легкова. Турнир пройдет 1 февраля Наро-Фоминске.

В этом году основная дистанция составит 2,5 километра, а финиш будет расположен на подъеме. Для детей до восьми лет включительно подготовили отдельный забег на 500 метров.

Трассу проложат по склонам тюбинг-парка «Елагино». Старт будет раздельным — на дистанцию будут отправляться по пять участников с интервалом в 30 секунд. Забеги пройдут в свободном стиле.

Особенностью турнира станет живое общение со знаменитым спортсменом. Перед началом соревнований Александр Легков лично проведет для всех желающих разминку и мастер-класс. После финиша каждый участник сможет взять у чемпиона автограф и сделать памятное фото.

Соревнования проводят с 2021 года. В первый раз на старт вышли больше 200 лыжников, а в этом году организаторы ожидают более тысячи участников.

Программа мероприятия расписана по минутам. С 11:00 до 11:30 в первый день февраля будет проходить дополнительная регистрация и выдача номеров. С 11:30 до 12:00 запланирован мастер-класс от Александра Легкова.

Церемония открытия начнется в полдень, а первые старты — в 12:31. Награждение победителей на разных дистанциях пройдет в период с 13:00 до 14:45, после чего состоится церемония закрытия соревнований.

Турнир проходит в рамках государственной программы «Спорт России».

Подать заявку на участие можно будет с полудня 23 января на официальном сайте.