Кубок Акинфеева соберет в Химках 20 детских футбольных команд из стран СНГ и ЮАР

В Химках пройдет седьмой международный Кубок Игоря Акинфеева — турнир для лучших футбольных школ СНГ, новых регионов России, а также гостей из Южной Африки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​«Этот турнир мы проводим в седьмой раз – приятно осознавать, что цели, которые мы обозначили в самом начале, сохраняются и сейчас. Все эти годы я вижу горящие глаза ребят, старающихся проявить себя и победить. Любовь к футболу – именно то, для чего и создавались эти соревнования. Очень рад, что к нам присоединяются команды из-за рубежа, придавая турниру статус международного. Также мы продолжаем популяризировать кипербол и кипербатл, которые открывают новые направления для все большего числа молодых футболистов», – заявил Игорь Акинфеев.

С 17 по 19 августа на арене «Новые Химки» пройдут отборочные матчи, а 20 августа состоится финал на стадионе «Арена Химки». В этот же день зрителей ждет гала-матч с участием футбольных звезд: «Сборная ЦСКА» сыграет против «Сборной друзей Акинфеева».

В турнире традиционно участвуют сильнейшие футбольные академии России — ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и другие. Также будут команды из новых регионов и зарубежья — Белоруссии, Киргизии и впервые из Южно-Африканской Республики, академия «Спартак Дурбан».

Турнир запустили при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2018 году. С тех пор он вырос до международного уровня. В этом году он станет самым масштабным за все время, собрав участников из разных стран.