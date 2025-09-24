Кубинская делегация посетила университет «Дубна»

Университет «Дубна» продолжает расширять международные связи. С рабочим визитом учебное заведение посетила делегация из Республики Куба во главе с советником по вопросам образования и науки посольства страны в России Альберто Турро Бреффом.

Визит прошел в теплой и дружественной атмосфере и стал важным шагом на пути к сотрудничеству с партнерами из Карибского региона.

Во время встречи стороны обсудили перспективные направления совместной работы и конкретные шаги, которые предстоит реализовать в ближайшее время. Особое внимание уделили образовательным программам и возможностям их развития в международном формате.

«Большой интерес вызвал опыт университета в организации программ двойных дипломов по различным направлениям бакалавриата и магистратуры. Важной договоренностью стало согласие господина советника оказать поддержку для включения университета „Дубна“ в перечень вузов-партнеров, рекомендованных гражданам Кубы для поступления на обучение по специальной квоте правительства республики», — отметил исполняющий обязанности ректора учебного заведения Андрей Деникин.

Кубинская делегация смогла ознакомиться с научно-образовательной базой университета. Гости посетили инженерно-физический институт, институт системного анализа и управления, лабораторию испытаний композитных материалов, центр искусственного интеллекта и лабораторию интеллектуальных систем управления. Обзор позволил им оценить потенциал заведения как современного образовательного и научного центра.

Этот визит стал началом нового этапа сотрудничества. Университет «Дубна» намерен и дальше укреплять международные связи, выходя на новые рубежи и развивая сотрудничество даже с такими отдаленными регионами, как страны Карибского бассейна.