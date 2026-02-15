Кто должен пройти вакцинацию от пневмококка и где ее сделать

Вакцинация против пневмококковой инфекции помогает защитить организм не только от самой инфекции, но и от тяжелых осложнений пневмонии. О том, кому рекомендована прививка и где ее можно сделать, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики обособленного подразделения № 4 Щелковской больницы в Лосино-Петровском Линда Абдулазиева.

По словам врача, вакцинация особенно важна для людей старше 65 лет. Также это необходимо тем, у кого есть хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца или атеросклеротические изменения.

Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта. Пройти его можно в рамках планового приема или обратившись к свободному специалисту. Инъекцию делают в предплечье. Для иммунизации используется вакцина «Превенар 13».

Сделать прививку можно во взрослой поликлинике Лосино-Петровского в будние дни с 8:00 до 20:00, после 14:00 через участкового врача. Также пройти вакцинацию предлагают в поликлиниках поселка Свердловский и Биокомбината.