Крытый манеж возведут на стадионе «Филимоновский»

Реконструкция стадиона «Филимоновский» в Павловском Посаде перешла в активную фазу. Несмотря на весеннюю погоду, строительные бригады работают в графике, чтобы превратить исторический спортивный объект в многофункциональный центр мирового уровня.

На текущий момент общая готовность площадки оценивается в 25%. Одним из ключевых элементов обновленного стадиона станет крытый манеж. Строители уже завершили заливку ленточного фундамента и установили металлический каркас несущей конструкции. Это позволит спортсменам тренироваться круглогодично. Параллельно идут работы в здании тира. Здесь полностью завершен демонтаж ветхих элементов, залиты новые полы и начато укрепление несущих конструкций.

После завершения ремонта тир станет высокотехнологичной площадкой для подготовки стрелков и проведения соревнований. Главная гордость «Филимоновского» — футбольное поле. В отличие от многих современных стадионов с искусственной травой, здесь будет уложено натуральное покрытие.