Крытый футбольный манеж построят на стадионе «Орион» в Балашихе в 2024 году

Ремонт стадиона «Орион» в микрорайоне Железнодорожный завершается в Балашихе. Здесь построят крытый футбольный манеж.

Стадион «Орион» в Балашихе реконструируют в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». На территории планируют построить крытый футбольный манеж.

«Мы развиваем спорт и строим новые объекты не только за счет бюджетных средств, но и привлекаем инвесторов. Так, на „Орионе“ зимой прошлого года мы открыли уже вторую в городе крытую ледовую арену. В этом году на стадионе планируем возведение крытого футбольного манежа за счет инвестора», — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Капитальный ремонт спортобъектов стал одной из тем на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В нем поучаствовали также члены правительства и главы муниципалитетов.

Открыть трибуны и провести первый матч на стадионе планируют в День города. А уже с сентября здесь начнут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном отремонтируют до конца 2024 года.

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