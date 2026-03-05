Крытое мини-футбольное поле построят в Павловском Посаде

Стадион «Филимоновский», являющийся значимым объектом для всех жителей округа, переживает масштабную реконструкцию, которая обещает превратить его в современный, многофункциональный и всесезонный спортивный комплекс.

На данный момент демонтажные работы выполнены почти полностью — на 95%, что открывает путь к активной фазе строительства. Хотя внутри здания еще трудятся пять человек, демонтируя устаревшие конструкции, на основной территории стадиона уже начинают проступать контуры будущих объектов. Проект реконструкции стадиона «Филимоновский» включает в себя создание нескольких ключевых спортивных и инфраструктурных объектов: круглогодичный мини-футбол, павильон для спортсменов, центральное футбольное поле международного уровня и трибуны на 600 мест.

В администрации Павлово-Посадского городского округа отмечают, что с приходом по-настоящему теплой погоды и полным сходом снежного покрова темпы работ будут значительно ускорены.

«Основное внимание уделим завершению инфраструктурных задач, чтобы Павловский Посад получил современный, многофункциональный спортивный комплекс, способный принимать соревнования и стать центром притяжения для всех любителей активного образа жизни», — подчеркнули представители администрации.

Все ремонтные работы планируется завершить уже осенью текущего года.