Крышу жилого дома № 38 на улице Ильича отремонтируют в Чехове

Многоквартирный дом № 38 на улице Ильича был построен в 1961 году. Ранее капитальный ремонт кровельного покрытия не производили.

Дом включили в план модернизации, из-за частых жалоб жителей на протечки. Все стропила, старый шифер, парапеты и другие материалы заменят полностью. Форма кровли при этом останется прежней — двускатной шатровой. В качестве покрытия выбрали оцинкованное железо. Это повысит гидро- и теплоизоляцию, а также энергетическую эффективность здания. Сейчас рабочие продолжают демонтаж и вывоз отходов.

На текущий год в муниципальном округе Чехов запланировано обновление 87 конструктивных элементов в 51 многоквартирном доме. На сегодняшний день уже завершены работы в одиннадцати зданиях.

Программу реновации осуществляет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.