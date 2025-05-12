Крышу жилого дома № 38 на улице Ильича отремонтируют в Чехове

Многоквартирный дом № 38 на улице Ильича был построен в 1961 году. Ранее капитальный ремонт кровельного покрытия не производили.
Дом включили в план модернизации, из-за частых жалоб жителей на протечки. Все стропила, старый шифер, парапеты и другие материалы заменят полностью. Форма кровли при этом останется прежней — двускатной шатровой. В качестве покрытия выбрали оцинкованное железо. Это повысит гидро- и теплоизоляцию, а также энергетическую эффективность здания. Сейчас рабочие продолжают демонтаж и вывоз отходов.
На текущий год в муниципальном округе Чехов запланировано обновление 87 конструктивных элементов в 51 многоквартирном доме. На сегодняшний день уже завершены работы в одиннадцати зданиях.
Программу реновации осуществляет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.
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