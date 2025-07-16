Крышу Тимоновской школы отремонтируют в Солнечногорске

В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях Солнечногорска полным ходом идет подготовка. Особое внимание уделяется ремонтным работам в школах и дошкольных отделениях образовательных комплексов.

В этом году контроль за ходом и результатами ремонтных работ осуществляется в новом формате с привлечением родителей и общественности.

В Тимоновской школе запланирован капитальный ремонт кровли. Руководство школы и представители подрядной организации подробно рассказали родителям об основных этапах работ. В рамках ремонта предусмотрена замена водосточных систем, установка новых софитов, восстановление козырьков и частичная реставрация фасада.

«Перед началом нового учебного года во всех образовательных учреждениях городского округа Солнечногорск организованы закупка методических материалов, учебников, необходимого оборудования и мебели, а также текущий ремонт. Благодарим наших родителей за активное участие и контроль! Открытый диалог и совместная работа являются ключом к успешному выполнению задач», — рассказала исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Проведение этих работ позволит значительно улучшить внешний вид и повысить безопасность школы к началу учебного года.