Крышу школы «Перспектива» в Можайске отремонтируют в декабре

Демонтажные работы в школе «Перспектива» можайского поселка Колычево завершат к концу ноября. А в декабре там стартует ремонт кровли над спортивным залом.

Всех детей уже перевели в другие учебные заведения Можайска. Начальные классы обучаются в кабинетах местного детского сада, ученики средней школы посещают корпус гимназии № 4 на Восточной улице. Для удобства школьников организовали три маршрута автобуса.

«Первое сентября 2025 года ребята встретят уже в отремонтированной школе», — сказал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Он также добавил, что ремонт в учебном заведении делают в рамках программы партии «Единая Россия», за счет средств бюджета Московской области по проекту «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Отметим, что Подмосковье стало одним из лидеров по капитальному ремонту образовательных учреждений. Свыше 20 детских садов и 40 школ обновили в 2024 году.

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