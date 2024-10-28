Крышу санатория «Родина» отремонтируют в Подольске

Поселок санатория «Родина» посетил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов. Он провел встречу с жителями и ответил на их вопросы.

Заместителя руководителя муниципалитета сопровождали работники администрации и профильные специалисты. Владимир Кравцов обсудил ряд проблем и предложений с жителями многоквартирных домов.

Ответственным службам поручили спилить старые деревья и кусты во дворах домов № 6 и № 7, организовать уборку подъездов и привести в порядок качели, которые установлены на детской площадке.

Владимир Кравцов также побывал в местном санатории, где было запланировано начать реконструкцию крыши. По итогам обхода все поручения и замечания отданы в работу специалистам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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