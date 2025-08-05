Крышу отремонтировали в доме № 106 по улице Гагарина в Чехове

К решению проблемы также присоединились сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чехова. По их словам, по указанному адресу специалисты провели обследование крыши.

«Протечку устранили 5 августа», — добавили в ведомстве.

Напомним, что личные заявки, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, принимают сотрудники управляющей компании, которая расположена по адресу: улица Новослободская, дом № 7, второй этаж. Также обращение можно отправить на электронную почту или связаться по номерам диспетчерской: +7 919 107-42-25 — с 8:00 до 17:00 и +7 919 105-80-30 — с 17:00 до 8:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.