Крышу отремонтировали в доме № 106 по улице Гагарина в Чехове
Управляющая компания муниципального округа Чехов приняла обращения жителей по поводу протекающей крыши многоквартирного дома № 106 по улице Гагарина. Специалисты восстановили изоляцию кровли 5 августа.
К решению проблемы также присоединились сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чехова. По их словам, по указанному адресу специалисты провели обследование крыши.
«Протечку устранили 5 августа», — добавили в ведомстве.
Напомним, что личные заявки, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, принимают сотрудники управляющей компании, которая расположена по адресу: улица Новослободская, дом № 7, второй этаж. Также обращение можно отправить на электронную почту или связаться по номерам диспетчерской: +7 919 107-42-25 — с 8:00 до 17:00 и +7 919 105-80-30 — с 17:00 до 8:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.