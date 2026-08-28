Крышу многоквартирного дома обновили в поселке Обухово Богородского округа

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 7 по улице Комбинат завершился в поселке Обухово Богородского округа. Площадь обновленной кровли составила более 960 кв. м.

Дом был построен в 1959 году, и со временем кровельное покрытие и несущие конструкции значительно износились. Теперь здание получило комплексную модернизацию: специалисты не просто заменили кровлю, а фактически обновили весь «верхний контур» дома.

В рамках капремонта выполнен широкий спектр работ: полностью заменено кровельное покрытие; обновлена стропильная система — установлены новые деревянные конструкции.

Чердачное помещение утеплено минеральной ватой — это поможет улучшить теплоизоляцию дома и снизить теплопотери. Смонтирована новая система вентиляции с современными вентиляционными зонтами, заменены фановые трубы. Также установлены снегозадержатели и новое защитное ограждение — это повышает безопасность эксплуатации кровли в зимний период, отремонтированы слуховые окна.

Все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом — это защищает их от гниения и снижает пожарную опасность. Заменены выходы на крышу, установлены противопожарные люки.

Такой комплексный подход позволяет не только устранить текущие проблемы, но и существенно продлить срок службы крыши, а также повысить комфорт и безопасность проживания в доме. Теперь жильцы могут быть уверены, что непогода не приведет к протечкам, а техническое обслуживание кровли будет удобнее и безопаснее для специалистов.