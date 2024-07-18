Крышу дома № 9 в поселке Горбольница № 45 отремонтируют в августе

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с депутатами проверили ремонт крыши дома № 9 в поселке Горбольницы № 45. Готовность объекта оценивают в 40%, работы завершат во второй половине августа.

Реконструкцию крыши проводят в рамках программы капитального ремонта жилых домов. Подрядчики демонтировали старую кровлю, установили новую и обработали древесину.

«Капремонт стартовал в мае этого года. Работы идут в графике, общая готовность объекта составляет 40%. Подрядная организация на 95% заменила стропильную систему, сделана гидро- и пароизоляцию крыши. Оставшиеся открытые участки, где сейчас идут работы, при осадках оперативно укрывают, чтобы избежать протечек. Параллельно старые дефлекторы воздуховодов меняют на современные, также из новых материалов будет собрана вентиляционная шахта. Завершение капитального ремонта крыши намечено на вторую половину августа. По итогам инспекции дал поручение подрядчику проинформировать жителей о сроках — информационные таблички должны быть размещены у каждого подъезда», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Трехэтажный кирпичный жилой дом № 9 возвели в 1961 году. Общая площадь кровли — более 842 квадратных метров. Работы по ремонту контролирует лично начальник управления по эксплуатации жилищного фонда «Одинцовской Теплосети» Светлана Дейвис.

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