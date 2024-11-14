Крышу дома культуры отремонтировали в деревне Глазово в Серпухове

Масштабные работы по приведению в порядок социальных учреждений продолжаются в муниципалитете. Специалисты обновили кровлю в Глазовском сельском доме культуры.

Дом культуры в деревне Глазово расположен в одноэтажном здании. Учреждение очень востребовано у сельских жителей, которым теперь создали комфортные и безопасные условия.

Кроме того, продолжается ремонт спортивного центра «Надежда» в селе Липицы. Специалисты уложили плитку в санузлах, душевых, раздевалках и коридорах, смонтировали системы водоснабжения и отопления, отремонтировали пол и стены. В ближайшее время начнется укладка спортивного линолеума и монтаж подвесного потолка. После окончания работ установят сантехнику и спортивное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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