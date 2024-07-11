Крышу ДК «Красная поляна» отремонтируют по распоряжению главы Лобни

В Доме культуры «Красная поляна» в Лобне восстановят кровлю по распоряжению главы округа Анны Кротовой. Секции и кружки учреждения посещают более 800 горожан.

Сейчас в доме культуры в клубе «Улетные каникулы» идет вторая смена «Орел и решка». Ребята в игровой форме узнают о разных странах мира.

Один из дней был посвящен России. Для детей провели квест-игру «Моя страна»: ребята вспоминали символы России, русские народные сказки и российские праздники.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова пообщалась с участниками смены и педагогами, а также осмотрела здание дома культуры. На встрече выявили проблемы с крышей и решили выделить средства на ремонт.

Дом культуры «Красная поляна» в прошлом году отметил 95-летие. Более 800 жителей округа посещают секции и кружки учреждения. Расположено оно по адресу: улица Спортивная, 4. Телефон для справок: +7 495 579 40 58.

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