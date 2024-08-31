Еще 50 крыш отремонтируют в жилых домах Истры до конца года

Кровли 50 многоквартирных домов отремонтируют в этом году в Истре. За четыре года в округе в рамках региональной программы обновили более 100 крыш.

Ремонтируют крыши в хорошую погоду, поэтому перед началом холодов работники планируют доделать все работы. В планах на этот год был ремонт 50 кровель, уже отремонтировано семь скатных и 12 мягких кровель.

В рамках региональной программы капитального ремонта обновляют фасады, кровли, меняют внутренние инженерные системы, ремонтируют подвалы, фундаменты и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

Ремонт мягких кровель продолжится до середины октября, а вот технология ремонта скатных крыш позволяет поводить работу до 20 декабря. Подрядчик сообщил, что все идет по графику.

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