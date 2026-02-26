Крыши многоквартирных домов очистили от снега и наледи в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске продолжаются работы по удалению снега и наледи с кровель многоквартирных домов. На данный момент специалисты очистили 80% крыш со скатной кровлей, оставшиеся 20% планируют завершить до конца недели.

Работы проводят специалисты управляющих компаний под контролем отдела ЖКХ администрации округа и инспекторов Министерства по содержанию территорий Московской области. Особое внимание уделяют безопасности пешеходов: при очистке опасные зоны ограждают сигнальными лентами. Обсуждаются меры с руководителями торговых центров, учебных заведений и управляющих компаний, основной акцент сделан на участках с высокой проходимостью и «народных тропах».

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов отметил, что ведется постоянный контроль за своевременной уборкой наледи со стороны управляющих компаний.

Жителям округа напоминают, что ответственность за состояние водоотводящих систем балконов и козырьков, а также за своевременную очистку от наледи балконных конструкций несут собственники жилых помещений.