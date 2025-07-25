Крыши двух детских садов отремонтируют в Домодедове

Капитальный ремонт кровли в двух дошкольных учреждениях городского округа стартует в августе текущего года. Средства на проведение работ выделили из муниципального бюджета по решению совета депутатов.

В детских садах «Родничок» в микрорайоне Белые Столбы и «Рябинка» в деревне Гальчино ранее неоднократно выполняли локальный ремонт из-за протечек, но в этом году было решено полностью заменить кровельные конструкции.

Глава городского округа Евгения Хрусталева рассказала, что на ремонт крыш выделено около 15 миллионов рублей. «Подрядчики уже определены, и в течение полутора месяцев работы должны быть завершены», — сообщила руководитель муниципалитета.

На время ремонтных работ воспитанников дошкольных учреждений переведут в другие детские сады. Дети из «Родничка» будут посещать «Одуванчик» и «Колокольчик», а из «Рябинки» — распределены в «Пингвинчик» и «Теремок».