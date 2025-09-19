Крыши 49 домов отремонтируют в Серпухове до конца месяца

В округе подходит к концу реализация масштабной программы по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов. Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, благодаря активной реализации проекта, уже к концу сентября новые крыши получат жители 49 многоквартирных домов, при этом работы практически завершены в 48 из них.

«Эта программа — это не просто косметическое обновление, а комплексное решение многолетних проблем, с которыми сталкивались жители домов, нуждающихся в ремонте кровли. Вместо устаревших покрытий, укладываются современные и надежные материалы, отвечающие всем требованиям безопасности и энергоэффективности», — сообщил представитель подрядчика.

В рамках капитального ремонта мастера проводят комплекс работ по замене системы водостоков. Кроме того, особое внимание уделяется восстановлению и улучшению вентиляции подкровельного пространства. В тех домах, где это технически возможно, проводится дополнительное утепление чердачных перекрытий. Дом № 42, расположенный на улице Новослободской, станет последним адресом в проекте, где будет произведена полная замена кровли.