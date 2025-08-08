В рамках программы капитального ремонта специалисты управления технического надзора капитального ремонта с начала текущего года приняли 39 отремонтированных крыш многоквартирных домов в Подольске. На каждом этапе реконструкции обеспечили тщательный надзор, от модернизации стропильной конструкции до установки защитных систем снегозадержания.
При проверке объекта специалисты оценивали качество выполнения комплекса работ. В том числе обновление кровельного покрытия, обработку древесины огнебиозащитными составами, модернизацию выходов на чердак, реконструкцию вентиляционных каналов и дымоходов.
В план капремонта на этот год вошли 283 многоквартирных дома округа. В 53 работы уже завершены: обновили крыши и фасады, отремонтировали лифты, инженерные сети, установили узлы управления отоплением и горячей водой.
Крыши 40 домов отремонтировали в Подольске в 2025 году
