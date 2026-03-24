Крыльцо подъезда на Московской улице отремонтировали в Чехове

Для окончательного решения данного вопроса местные жители обратились к представителям администрации. Специалисты коммунальных служб заделали провал в кратчайшие сроки.

Жители дома № 81 сообщили в социальных сетях о необходимости ремонта крыльца: на входной группе шестого подъезда провалилась плита, в результате чего между лестницей и дверью образовалась выбоина.

До приезда коммунальных служб жители решили временно обезопасить место провала. Вместо досок или фанеры отверстие в крыльце они заполнили сковородками, которые оказались под рукой.

Напоминаем, что о любых внештатных ситуациях можно сообщить на горячую линию главы округа Михаила Собакина по номеру 8 (800) 200-10-67, по телефону 112 или в свою управляющую компанию. Оперативное обращение жителей помогает быстрее решать проблемы, связанные с содержанием общего имущества многоквартирных домов.