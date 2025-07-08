Крыльцо отремонтируют в туберкулезном отделении Ногинской больницы

Напомним, что ранее, в рамках встречи с депутатом, был поднят вопрос о ремонте крыльца лабораторного входа. Оно давно требовало внимания: плитка разрушена, подход к зданию небезопасен. В прошлый визит Марк Черемисов вручил главврачу данного отделения Любови Токаревой средства на финансирование ремонтных работ.

В этот раз парламентарий провел осмотр закупленных материалов: качественной плитки и необходимых строительных элементов для долгосрочного использования. В конце июля — начале августа планируется завершение ремонта.

Ремонт крыльца является важной частью обновления инфраструктуры тубдиспансера, поскольку обеспечивает безопасный и комфортный вход для пациентов, особенно в зимний период.

В ближайшее время планируется проведение соответствующих отделочных работ.