Крыльцо отремонтируют в туберкулезном отделении Ногинской больницы
Депутат Московской областной думы Марк Черемисов посетил туберкулезное отделение Ногинской центральной районной больницы в рамках рабочей поездки. Основной целью визита была оценка состояния входной группы.
Напомним, что ранее, в рамках встречи с депутатом, был поднят вопрос о ремонте крыльца лабораторного входа. Оно давно требовало внимания: плитка разрушена, подход к зданию небезопасен. В прошлый визит Марк Черемисов вручил главврачу данного отделения Любови Токаревой средства на финансирование ремонтных работ.
В этот раз парламентарий провел осмотр закупленных материалов: качественной плитки и необходимых строительных элементов для долгосрочного использования. В конце июля — начале августа планируется завершение ремонта.
Ремонт крыльца является важной частью обновления инфраструктуры тубдиспансера, поскольку обеспечивает безопасный и комфортный вход для пациентов, особенно в зимний период.
В ближайшее время планируется проведение соответствующих отделочных работ.