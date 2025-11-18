Крыльцо Дома культуры в Павловской Слободе отремонтируют в Истре

После этих подготовительных работ у входа в Дом культуры сделали надежное основание для заливки фундаментной плиты, которая как раз и станет основой для новых ступеней.

В настоящий момент выполнена одна из ключевых работ — заливка площадки бетоном. Сейчас сооружению необходимо дать время для набора прочности, и рабочие ожидают его полного высыхания. А затем, как только бетон затвердеет, подрядчик приступит к следующему этапу. В планах — установка нового навеса, ремонт пандуса для маломобильных групп населения, оштукатуривание фундамента здания и монтаж самих ступеней.

Отметим, что о безопасном и современном крыльце местные жители просили неоднократно, и вот их наказ исполняют. Новый вход не только станет более удобным для посетителей дома культуры, но и визуально украсит учреждение. Ведь раньше пандус и ступеньки выглядели совсем не презентабельно.

Весь комплекс работ планируется завершить до середины декабря.