Крылатую ракету Х-22 представили в экспозиции музея в Дубне

Гигантский экспонат появился в музее истории создания ракет в Дубне. Размах его крыльев составляет три метра.

Ракеты почти 12 метров в длину. В музее он появился благодаря руководству Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова и Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка. Экспонат в учреждении ждали почти 10 лет.

Его разработали в Дубне в ГосМКБ «Радуга». Производство развернули в ДМЗ имени Н. П. Федорова. К работам приступили в конце 1950-х годов.

«Музей истории ракет в Дубне — один из самых популярных в городе. Он рассказывает о значимых достижениях нашего города. Продолжаем вместе работать над пополнением экспозиции, чтобы сохранить память о наших выдающихся земляках», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Посетить экспозицию могут все желающие старше шести лет. Сейчас музей работает по зимнему графику.