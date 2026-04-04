Кружки по аэрокосмической инженерии открыли в школе № 8 в Химках

В школе № 8 имени Матвеева в Химках открылись технические кружки по аэрокосмической инженерии для детей. 1 апреля 2025 года учебное заведение выиграло президентский грант на развитие дополнительного образования, благодаря которому удалось запустить программу.

Обучение построено максимально открыто, с активным участием родителей. В школе организовали «День технологий для родителей», на котором показали бесплатные курсы по начальному техническому творчеству и продемонстрировали первые достижения учеников.

«Вне зависимости от того, есть ли у ребенка интерес к аэрокосмической отрасли, курсы помогают сформировать и развить интерес к современным высокооплачиваемым инженерным профессиям. На встрече родители могли записать детей на занятия и обсудить с преподавателями все возникающие вопросы», — рассказала директор школы Ольга Игнатьева.

На мероприятии выступил популяризатор космонавтики, бывший инженер-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия» Илья Овчинников. Он рассказал о доступных бесплатных программах в сфере аэрокосмической инженерии, современных вузах и предприятиях отрасли, а также о карьерных перспективах для молодых специалистов — как в государственном, так и в частном секторе.

«Мы системно поддерживаем подобные практики, ведь такие инициативы имеют особое значение для подрастающего поколения — они помогают школьникам уже сегодня определиться с будущей профессией и получить востребованные навыки», — прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Программу в школе № 8 реализует инженерно-методическая компания «Образование будущего» при поддержке Фонда президентских грантов, Химкинской федерации «Дрон» и детско-юношеского технопарка «Интеграл».