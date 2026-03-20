Крушение легкомоторного самолета произошло в Коломне

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета на берегу Оки в районе дома № 102 по улице Кирова. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 20 марта в 15:40.

На месте падения, расположенном у кромки воды, работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Возгорания летательного аппарата после удара о землю не случилось. В пресс-службе «Центра ЧС» городского округа Коломна уточнили, что внутри обнаружены тела двоих погибших.

В настоящий момент специалисты устанавливают принадлежность воздушного судна. По предварительной информации диспетчеров двух частных аэродромов, расположенных на территории округа, с их площадок легкомоторные самолеты не взлетали.

«На месте происшествия работают все оперативные службы. Детали случившегося предстоит выяснить следственному комитету и транспортной прокуратуре», — прокомментировали ситуацию в администрации муниципалитета.

Спасатели обращаются к жителям: если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону 112.