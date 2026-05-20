Крупный пожар на складе ликвидирован в Дмитровском округе

Во вторник, 19 мая, сотрудники 270-й пожарно-спасательной части и ее отдельного поста ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы справились с крупным пожаром на складе в Дмитровском муниципальном округе.

По словам начальника части Петра Солохи, вечером в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в селе Белый Раст. На место незамедлительно отправились пожарно-спасательные расчеты.

Прибыв на место, работники противопожарно-спасательных подразделений установили, что горит одноэтажное металлокаркасное блочное здание с мансардой. Угрозы распространения огня на соседние постройки не было. В ходе разведки выяснилось, что в здании никого нет. На тушение пожара были направлены несколько стволов РСК-50.

«В 21:10 пожару был присвоен второй ранг. Борьба с огнем длилась несколько часов», — отметил Петр Солоха. Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров в 22:35, в 00:35 ликвидировали открытое горение, а в 05:35 завершили ликвидацию последствий пожара. Пострадавших нет.