Крупный логистический центр построят в Чехове благодаря соглашению на ПМЭФ

Андрей Воробьев подписал соглашение о создании логистического хаба в Чехове

В Чехове построят распределительный центр для размещения промышленных товаров. Соглашение о реализации проекта на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и компания «ТрансКонтейнер».

Свыше четверти контейнерных грузов России проходят через сухие порты Подмосковья, которое является одним из крупнейших торгово-логистических центров страны.

«„ТрансКонтейнер“ — лидер контейнерной железнодорожной логистики Евразии, на долю компании приходится около трети таких перевозок на российском рынке. Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а значит создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья. Инвестор планирует создать порядка 200 новых вакансий», — пояснил губернатор Андрей Воробьев.

Налоговые отчисления в областной бюджет будут достигать 250 миллионов рублей ежегодно.

На территории центра планируют возвести открытые и закрытые складские площадки. В рамках первого этапа там разместят свыше 170 тысяч контейнеров, а позже количество могут увеличить до 500 тысяч.

На полную мощность центр планирует выйти в 2034 году.