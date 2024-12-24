Подстанцию «Радуга» реконструировали в Пушкинском округе

Работы по реконструкции подстанции «Радуга» завершились в Пушкинском городском округе. Здесь установили современное оборудование высокой надежности, о чем сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Общий объем финансирования проекта составил свыше 430 миллионов рублей. Работу выполнили специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Центра.

Реконструкцию провели без отключения потребителей. Десять комплектов высоковольтных выключателей, выработавших свой ресурс, заменили на современные. Заменили также 11 фаз трансформаторов напряжения, 11 фаз трансформаторов тока, установили 12 микропроцессорных терминалов релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Общая установленная мощность подстанции «Радуга» составляет 189 МВА. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения населенных пунктов городского округа Пушкинский и части потребителей в Дмитровском.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что в планах на 2026–2027 годы — ввести в эксплуатацию новые питающие центры в Чехове, Раменском, Домодедове и Дубне.