Крупный агрохолдинг приобрел 270 гектаров земли в Дмитровском округе

Крупный агрохолдинг приобрел участки общей площадью 270 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Дмитровском городском округе. Предприятие занимается выращиванием овощей, а сумма покупки составила 12 миллионов рублей.

«Дополнительные площади позволят компании расширить свое производство. Полевые работы агрохолдинг осуществляет с помощью современной сельхозтехники, есть свой машинно-тракторный парк с ремонтными мастерскими, а также склады для хранения семян и удобрений», — рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области

В Минсельхозе Московской области уточнили, что компания выращивает картофель, морковь и свеклу, а также производит молоко и мясо крупного рогатого скота.

Благодаря вводу дополнительных производственных объектов в округе появятся 120 дополнительных рабочих мест.

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