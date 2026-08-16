Крупные соревнования по плаванию впервые прошли в Серпухове

16 августа в Серпухове впервые состоялся этап Кубка чемпионов по плаванию на открытой воде. Участниками соревнований стали 250 спортсменов из разных регионов России, которые преодолели дистанции от 500 м до 2,3 км по течению Оки.

Соревнования прошли на пляже «Серпуховские Мальдивы». Для участников заплывов на 1200 и 2000 м организовали доставку к месту старта, спортсмены на дистанции 500 м отправились к стартовой точке пешком.

Самому старшему участнику соревнований — 73 года. Каждый спортсмен преодолел выбранную дистанцию, продемонстрировав силу, выносливость и волю к победе.

Награды победителям вручил глава Серпухова Алексей Шимко. Среди призеров были и представители Серпухова, чьи результаты пополнили спортивную историю округа.

Проведение соревнований такого уровня подтверждает, что Серпухов располагает возможностями для организации крупных стартов на открытой воде. Город уже принимает соревнования по различным видам спорта, а в дальнейшем здесь планируется проведение новых спортивных мероприятий.