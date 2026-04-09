Крупные соревнования по гимнастике пройдут в Одинцовском округе

Турнир по художественной гимнастике пройдет в спорткомплексе Одинцовского кампуса МГИМО с 10 по 12 апреля. Бороться за призовые награды будут около 900 спортсменок, которые представят 35 профессиональных клубов из шести регионов России.

Ожидается, что 750 гимнасток выступят на одинцовских соревнованиях в индивидуальной программе, а еще 150 — в групповых упражнениях, дуэтах и трио.

Призовой фонд турнира составит полмиллиона рублей. Организаторы соревнований постарались сделать все возможное для того, чтобы максимальное количество юных талантов смогло выступить в практически идеальных условиях зала для гимнастики.

Отметим, что спортсменки побороться не только за места, но и за отбор на всероссийскую клубную лигу «V2SD Командное первенство клубов России», которая пройдет в мае сразу в двух городах — Пензе и Тольятти.