Крупную мусорную свалку начали ликвидировать в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход вывоза крупногабаритных отходов с перевалочной базы на улице Зеленая. Здесь складировали строительные материалы с контейнерных площадок, старую мебель, порубочные остатки, автомобильные покрышки и другой мусор, который не помещается в машины регионального оператора.

Сейчас на объекте работают 10 сотрудников «Одинцовского городского хозяйства», задействованы два погрузчика, тракторы и техника подрядных организаций. Специалисты проводят первичную сортировку: порубочные остатки отправляют на переработку, отдельно складируют покрышки для дальнейшего производства резиновой крошки, которую затем используем на детских и спортивных площадках.

«Ежедневно с площадки вывозят более 480 кубометров отходов — это восемь большегрузных сцепок. Всего предстоит убрать около 16 тысяч кубометров. Поставил задачу полностью очистить территорию в течение месяца — должны завершить в середине июня», — сказал глава округа.

Перевалочная база на улице Зеленая работает с 2018 года. Объект имеет необходимую лицензию и проходит регулярные проверки Министерства экологии и природопользования Московской области.