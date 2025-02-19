Крупнейшую в Подмосковье многопрофильную больницу построят в Балашихе

В Балашихе продолжается строительство крупнейшей в Подмосковье многопрофильной больницы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Ольгино. Работы стартовали в марте 2024 года, сейчас строители возводят четвертый этаж. На объекте трудятся около 450 человек и более 40 единиц техники.

Стройку посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, министр здравоохранения региона Максим Забелин и глава округа Сергей Юров. Они обсудили не только ход работ, но и развитие инфраструктуры — дороги, подъезды и доступность медпомощи для жителей.

«Общая стоимость объекта составляет более 53 миллиардов рублей. Средства выделены из федерального бюджета и бюджета Московской области. Новое учреждение позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не только жителям восточной части Подмосковья, но и всего региона в целой», — отметил Брынцалов.

Особое внимание на встрече уделили будущей организации больницы. Власти проводят встречи с жителями округа, чтобы учесть их мнение.

«У нас девять объектов, которые мы планируем к реализации, восемь объектов из них у нас включены в госпрограмму на сумму 26 миллиардов рублей. По ним заключены контракты. Это путепровод „Черное“, улица Струве и улица Шестая», — заключил заместитель главы округа Алексей Ковалев.