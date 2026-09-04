Крупнейшую больницу Подмосковья откроют в Балашихе в 2028 году

Самое крупное медучреждение Московской области планируют открыть в Балашихе 2028 году. Об будет рассчитан более чем на 1,1 тысячи коек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с жителями округа и Реутова.

Учреждение будет располагаться в микрорайоне Ольгино.

«Высокотехнологичную медпомощь по разным направлениям здесь смогут получать почти два миллиона жителей Балашихи, Люберец, Орехово-Зуева, Реутова и других округов», — отметил Андрей Воробьев.

В больнице установят аппараты для КТ, МРТ, рентгена, маммографии и ангиографии. Также цифровые технологии внедрят в операционные.

Пациенты смогут в одном здании получать экстренную, сосудистую, хирургическую, реанимационную и диагностическую помощь.

Объект строят при поддержке президента России. Сейчас на площадке работают 1,3 тысячи человек, а также задействованы свыше 50 машин. Готовность достигла почти 60%.