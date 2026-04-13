Крупнейший в России турнир по гандболу среди любителей прошел в Чехове

Более 1000 участников из 11 городов собрались на соревнованиях «Герои Города XVII», которые прошли с 10 по 12 апреля во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. В турнире выступили 60 команд в семи возрастных категориях.

Соревнования развернулись на двух аренах и охватили как профессиональные, так и любительские команды. За три дня спортсмены разыграли награды в мужских, женских и юношеских категориях.

В категории «мужчины-профессионалы» победу одержал «Большой Серпухов». Среди любителей лучшей стала команда «Senator». В женском турнире первое место заняли «Бобры леди». В юношеской категории выиграл «Чехов-2», среди девушек — «Лисы». У мальчиков победил МГК «Витязь», у девочек — команда «Протвино».

В церемонии награждения приняли участие олимпийский чемпион Владимир Максимов, представители администрации округа и спортивного сообщества.

«Такие соревнования дают шанс молодым игрокам проявить себя и расти дальше», — отметил Владимир Максимов.

Лучшие бомбардиры определены во всех категориях. Ими стали Марина Нанава, Дмитрий Филиппов, Ева Дранишникова, Александр Климкин, Анастасия Чижик, Арсений Макаров и Даниил Гладких.