Крупнейший в России турнир по гандболу среди любителей прошел в Чехове
Более 1000 участников из 11 городов собрались на соревнованиях «Герои Города XVII», которые прошли с 10 по 12 апреля во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. В турнире выступили 60 команд в семи возрастных категориях.
Соревнования развернулись на двух аренах и охватили как профессиональные, так и любительские команды. За три дня спортсмены разыграли награды в мужских, женских и юношеских категориях.
В категории «мужчины-профессионалы» победу одержал «Большой Серпухов». Среди любителей лучшей стала команда «Senator». В женском турнире первое место заняли «Бобры леди». В юношеской категории выиграл «Чехов-2», среди девушек — «Лисы». У мальчиков победил МГК «Витязь», у девочек — команда «Протвино».
В церемонии награждения приняли участие олимпийский чемпион Владимир Максимов, представители администрации округа и спортивного сообщества.
«Такие соревнования дают шанс молодым игрокам проявить себя и расти дальше», — отметил Владимир Максимов.
Лучшие бомбардиры определены во всех категориях. Ими стали Марина Нанава, Дмитрий Филиппов, Ева Дранишникова, Александр Климкин, Анастасия Чижик, Арсений Макаров и Даниил Гладких.
Организаторы также назвали лучших игроков турнира. Награды получили Елизавета Клишина, Тимур Калинин, Виктория Балабанова, Сергей Суетов, Александра Катюшина, Степан Селезнев и Денис Герасименко.
Турнир посвятили Дню космонавтики. Впервые ввели номинацию «лучший командир экипажа». Ею отметили тренеров, которые показали высокий уровень дисциплины в командах. Среди награжденных — Виктор Поляков, Александр Науменко, Анастасия Луева, Никита Еремин, Алексей Пакин, Артем Красавин и Олег Рузанов.